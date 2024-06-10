Глава Пскова в День России пожелал соотечественникам воплощать в жизнь свои планы

Глава Пскова Борис Елкин поздравил жителей областного центра и соотечественников с Днем России.

Фото: Telegram-канал Бориса Елкина

«Сегодня - День России! Праздник, когда мы отмечаем суверенитет и независимость Российской Федерации и гордимся тем, что живем в великой стране с богатой историей, культурой и выдающимися достижениями в различных областях. В этот день единения, патриотизма и веры в светлое будущее России хочется пожелать каждому соотечественнику мира и добра, успехов и благополучия, возможности мечтать и воплощать в жизнь свои планы. С Днем России!» - отметил он в своем Telegram-канале.