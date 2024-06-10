Игорь Иванов: День России - это символ нашей нации, культуры и истории

Председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов поздравил псковичей, коллег и членов профсоюзов Псковской области с Днем России. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в облсовпрофе.

Фото: пресс-служба Псковского облсовпрофа

«Это важнейший праздник для всей страны, объединяющий людей всех национальностей, вероисповеданий и социальных статусов. 12 июня 1990 года первый Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете России, в которой было провозглашено главенство Конституции России и её законов. Для нас День России - это символ нашей нации, нашей культуры и истории. Этот праздник напоминает нам о важности единства, многообразии культур и богатстве нашей Родины. Пусть каждый из нас с гордостью и уважением относится к своей Родине, помнит о ее величии и стремится к процветанию. Пусть мир, добро и благополучие будут всегда с нами», - отметил он.