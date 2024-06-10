Общество

Дмитрий Шахов и Игорь Дитрих приняли участие в обсуждении доклада федерального омбудсмена в Госдуме

Уполномоченный по правам человека Дмитрий Шахов и заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов Игорь Дитрих приняли участие в рассмотрении ежегодного доклада уполномоченного по правам человека в Государственной Думе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил псковский омбудсмен.

Фотографии предоставлены Дмитрием Шаховым

Перед началом выступления уполномоченного по правам человека в России председатель Государственной Думы Вячеслав Володин предложил в будущем заслушивать доклад омбудсмена в начале, а не в середине года. «Надо этот отчет заслушивать в январе, — обратился он к Татьяне Москальковой. — Мы надеемся, что следующий отчет вы сделаете в январе. Потому что сейчас новые технологии позволяют получить обратную связь из регионов, с мест, обобщить все».

Как подчеркнула в своём выступлении перед депутатами Государственной Думы федеральный уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, защита прав граждан во многом обеспечивается принятием законов, отвечающих запросам общества и принципу справедливости. «Сегодня очень важно отстроить, отточить наши механизмы и инструментарии, которые предоставляет закон. В условиях глобальных вызовов и угроз, беспрецедентных санкций и русофобии, конечно, права и свободы человека занимают центральное место в деятельности уполномоченного по правам человека в Российской Федерации», - отметила она.

В своем докладе за 2023 год Татьяна Москалькова сообщила, что за 2021–2024 годы в адрес уполномоченного по правам человека в Российской Федерации поступило от депутатов почти 2 тысячи обращений.

Больше всего обращений касается помощи участникам СВО, защиты прав участников уголовного процесса, защиты жилищных прав граждан и прав человека в местах принудительного содержания.

За прошлый год уполномоченный по правам человека в России направил в Госдуму 20 обращений по совершенствованию законодательства, в том числе 13 заключений на проекты федеральных законов.

За два года удалось в три раза улучшить результаты и помочь адресно более 17 тысячам граждан, а вместе с коллективными обращениями — 87 тысячам.

Кроме того, растет доверие людей к институту уполномоченного. Количество обращений увеличилось до 93 с лишним тысяч.

Большое количество жалоб связано с отказами в возбуждении уголовного дела, с избранием меры пресечения в виде заключения под стражу, условиями содержания в учреждениях УИС.

Давая оценку со стороны профильных комитетов Государственной Думы, первый заместитель председателя комитета по контролю Дмитрий Ламейкин отметил, что депутаты высоко оценивают работу уполномоченного по правам человека. В представленном Татьяной Москальковой докладе содержится подробный отчет, добавил Дмитрий Ламейкин. По его словам, целесообразно привести работу к единому стандарту по всей стране, а также выровнять работу аппаратов омбудсменов. Также комитет по контролю считает важным продолжить работу по донастройке законодательства для защиты прав граждан.

По итогам доклада Татьяна Москалькова ответила на многочисленные вопросы депутатов Государственной Думы, которые касались как защиты прав граждан по конкретным ситуациям, так и состояния защищенности граждан в целом, а также необходимости поддержки деятельности всей системы государственной правозащиты на федеральном и региональном уровнях. Как отметила по итогам заседания Государственной Думы Татьяна Москалькова, вопросы от депутатов показывают их глубокую заинтересованность в правозащитной теме, и поблагодарила парламентариев за высокую оценку работы уполномоченного и его аппарата.

Обсуждая доклад федерального омбудсмена, Игорь Дитрих и Дмитрий Шахов отметили широкую вовлеченность институтов государственной правозащиты в обеспечение защиты и восстановления прав граждан в различных сферах жизни общества, а также результативность принимаемых мер. Особое внимание, как сказал Игорь Дитрих, уделяется предложениям уполномоченных по правам человека о совершенствовании законодательных актов, поскольку такие предложения основаны на практической деятельности омбудсменов, где они выявили несовершенство законов или наличие пробелов в правовом регулировании той или иной сферы в жизни наших граждан.

Дмитрий Шахов отметил выступление председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Ольги Тимофеевой, которая рассказала о конкретной работе по взаимодействию с федеральным и региональными уполномоченными по правам человека, а также предложила конкретные меры по повышению эффективности институтов государственной правозащиты.

Особое внимание Дмитрия Шахова привлекло выступление депутата Госдумы Владимира Шаманова, Героя России, генерал-полковника и экс-командующего ВДВ России, который акцентировал внимание на существующие проблемы в российской армии и необходимости более пристального внимания в защите прав и свобод участников СВО, обеспечении их всем необходимым, особенно в сфере материально-технического и правового обеспечения их ратного труда. «Анализируя письма участников СВО и членов их семей, сегодня, действительно, есть все основания и необходимость уделить особое внимание совершенствованию законодательства в этой сфере, ряд предложений в ближайшее время как раз и будет внесен», - сообщил региональный уполномоченный по правам человека Дмитрий Шахов.