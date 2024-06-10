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Популярная в России ягода предотвращает старение и улучшает зрение – врач

О пользе черешни рассказала исполняющая обязанности заведующего кафедрой внутренних болезней медицинского факультета университета «Синергия» Елена Чулкова.

По ее словам, черешня является низкокалорийной ягодой с низкой кислотностью, поэтому ее, без сомнения, можно рекомендовать практически всем. И, несмотря на свой цвет, ягода не вызывает аллергию, пишет RuNews24.

«Черешня богата витаминами А, В, С, Е и К, а также микроэлементами, в том числе кальцием, магнием, калием, фосфором и железом. За счет своего богатого состава черешня оказывает благотворный эффект на нервную и сердечно-сосудистую системы, снижает артериальное давление, помогает убрать отечность. Черешня содержит мощные антиоксиданты, которые борются со свободными радикалами, предотвращая преждевременное старение. Благодаря большому количеству бета-каротина черешня хорошо влияет на зрение, предотвращает возникновение катаракты», — сообщила врач.

Елена Чулкова подчеркнула, что рекомендуется употреблять не больше 200–300 граммов черешни в сутки.

«Хотя черешня и не считается аллергеном, ее нежелательно употреблять людям с аллергией на березовую пыльцу. Дело в том, что аллерген березы родственен тому, который содержится в черешне. В черешне много клетчатки, поэтому это лакомство не рекомендуется людям с обострением болезней ЖКТ», — добавила медицинский эксперт.