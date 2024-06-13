Общество

Псковская область находится на 7 месте в РФ по активности подростков, ищущих работу летом

За май-июнь в России соискатели в возрасте до 17 лет открыли или обновили около 166 тысяч резюме – это 5% от всех резюме в стране. Псковская область на седьмом месте по активности юных соискателей – за последние месяцы на рынок труда здесь вышли порядка тысячи подростков или 3% от всего объёма в СЗФО. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили аналитики крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России hh.ru.

В разрезе других регионов страны наиболее высокой активностью соискателей-подростков отличается Кабардино-Балкарская Республика – там сразу 14% от всех резюме принадлежат кандидатам до 17 лет. Кроме того, в поиске работы серьезно заинтересованы подростки из Республики Саха (13,5% резюме открыты соискателями до 17 лет), Бурятии (12,6%), Тывы (11,6%), Еврейской АО и Дагестана (по 11%).

Средняя ожидаемая зарплата, которую подростки указывают в своих резюме, составляет 20-30 тысяч рублей. Чаще всего соискатели в возрасте до 17 лет пытаются найти работу официантами (12,6% резюме), упаковщиками (8,6%), курьерами (7,7%), разнорабочими (4,9%) и продавцами (4,9%).