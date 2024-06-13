Общество

Жители области могут поддержать Псков в конкурсе на звание культурной столицы России

Псков — в числе лидеров конкурса на звание культурной столицы России в 2026 году. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Народное голосование впервые проходит на портале Госуслуг. Город, которому будет присвоено звание «Культурная столица 2026 года», будет определен организационным комитетом конкурса на основании экспертной оценки, а также на основании результатов народного голосования на Платформе обратной связи. Свой выбор можно сделать до 1 декабря. Эксперты выбирают город-победитель, оценивая активность и качество культурной жизни города, а также его популярность среди населения

В народном голосовании может участвовать любой житель страны с подтвержденной учетной записью на Госуслугах.

Сейчас в числе претендентов - 26 городов. В этом году принять участие в конкурсе могут в том числе и малые города.

Город-победитель конкурса на 2026 год назовут в декабре.

Впервые конкурс «Культурная столица года» прошел в 2023 году. По итогам культурной столицей 2024 года стал Нижний Новгород. В 2025 году звание перейдет Грозному.

Конкурс среди городов Российской Федерации на звание «Культурная столица года» проводится целях поддержки культурного развития, сохранения самобытности, а также повышения туристического и экономического потенциала субъектов Российской Федерации. Инициатором и главным организатором конкурса выступает фонд «Культурная столица» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Минцифры, Минкультуры.

Регионам конкурс дает возможность ярко представить на федеральном уровне свой социально-экономический потенциал, укрепить позитивный образ, обеспечить создание условий для роста инвестиционной и туристической привлекательности, укрепить местный патриотизм.