Общество

400 экоуроков провели для школьников Псковской области за учебный год - Сергей Елизаров

400 экоуроков для школьников Псковской области провела команда проекта «Экомышление» за прошедший учебный год. Об этом рассказал основатель проекта «Экомышление», руководитель Псковского регионального отделения Всероссийского экологического общественного движения «Экосистема» Сергей Елизаров в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции ПЛН FM (102.6 FM).

«В 2021 году появился проект "Экомышление". С первого раза удалось выиграть грант. В первый год мы провели экоуроки всего в трех школах. Сейчас сотрудничаем с 15 школами. Но мы не работаем исходя из того, есть грант, нет гранта, - важна передача опыта», - сказал Сергей Елизаров.

Он отметил, что экоуроки в школах проводились и до, но они не были «на слуху». На каждый класс выделяется четыре урока по разным темам. Также в школе устанавливается двухсекционная урна, что помогает лучше объяснить детям значимость раздела мусора. В конце каждого урока детям дарят подарки: шопперы, многоразовые бутылки.