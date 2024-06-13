Общество

Звание генерал-майора присвоено начальнику ГУ МЧС России по Псковской области

Указом президента России Владимира Путина очередное звание генерал-майора внутренней службы присвоено начальнику Главного управления МЧС России по Псковской области Сергею Лаврухину. С этим событием спасателя поздравил губернатор Михаил Ведерников и пожелал ему дальнейших успехов в службе.

В ходе рабочей встречи Михаил Ведерников и Сергей Лаврухин обсудили полноценное функционирование нового здания ГУ МЧС России по Псковской области, которое было достроено в прошлом году при личной поддержке министра МЧС, а также работу кадетских классов.

В 2023 году на базе гимназии №29 были открыты 2 профильных класса пожарно-спасательной направленности. В течение года кадеты не только изучали основы профессии, но и базовые аспекты безопасности в самых разных сферах.

«Проект востребованный, обратная связь – исключительно положительная. Поэтому принял решение – с 1 сентября на базе гимназии будут действовать уже 4 кадетских класса. По моему поручению из областного бюджета будет выделено дополнительное финансирование», - написал Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.