Восприятие вкуса еды у собак объяснил кинолог

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев 11 сентября рассказал, как собаки воспринимают пищу и определяют вкусы еды.

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В беседе с «Радио 1» эксперт отметил, что собаки воспринимают вкус еды прежде всего благодаря обонянию и лишь затем вкусовым рецепторам. По его словам, вкусовой спектр питомцев беднее человеческого, однако некоторые оттенки они способны различать лучше людей.

У собак около 1,7 тыс. вкусовых рецепторов против более чем 5 тыс. у человека, зато их обоняние развито значительно сильнее. Интересная особенность — специальные рецепторы, позволяющие чувствовать вкус воды. Потребность в питье также может меняться в зависимости от рациона животного.

Собаки практически не смакуют пищу: обычно они разгрызают кусок и быстро его проглатывают. При этом значение имеют температура и текстура еды. Теплая пища сильнее пахнет и поэтому кажется привлекательнее, а многим питомцам нравится хрустящая еда. Например, интерес собаки к яблоку может быть связан не столько с его вкусом, сколько с запахом и хрустом.

При этом утверждение, что собаки готовы есть всё подряд, неверно. Животные способны распознавать испорченное мясо или загрязненную воду и отказываться от них. Однако приятный запах или сладковатый вкус некоторых опасных веществ могут обмануть питомца. Интерес к мусору также объясняется обилием привлекательных запахов.

Голубев отметил, что из-за особенностей восприятия вкуса собакам не требуется постоянно разнообразное меню. Главное, чтобы привычный рацион был безопасным, сбалансированным и соответствовал потребностям животного.