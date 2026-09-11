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Заместитель прокурора Псковской области потребовал соблюдать права осужденных в ИК-6

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Исправительную колонию № 6 УФСИН России по Псковской области проверили заместитель прокурора Виктор Борисенко и члены Общественной наблюдательной комиссии региона, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

Заместитель начальника УФСИН России по Псковской области Тимур Курдюков и врио начальника учреждения Валентин Фомин сопровождали проверяющих. В ходе визита комиссия обошла территорию ИК-6 и осмотрела запираемые помещения, жилые отряды, столовую, а также швейные участки центра трудовой адаптации осужденных.

Проверяющие уделили особое внимание медицинскому обеспечению лиц, отбывающих наказание, качеству питания, выполнению требований правил внутреннего распорядка, санитарному состоянию помещений, соблюдению трудового законодательства, организации воспитательных и профилактических мероприятий, а также соблюдению пожарной безопасности.

Члены комиссии и представители прокуратуры провели беседы с осужденными о наличии жалоб и заявлений, касающихся условий отбывания наказания. Сотрудники дали разъяснения по всем поступившим обращениям в соответствии с действующими нормами законодательства.

В завершение визита Виктор Борисенко обратил внимание на необходимость неукоснительного соблюдения уголовно-исполнительного законодательства. Он подчеркнул важность создания надлежащих условий отбывания наказания, предоставления квалифицированной медицинской помощи и обеспечения прав и законных интересов осужденных.

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