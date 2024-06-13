Общество

Приставы напомнили жителям Пскова и Великих Лук о своих электронных сервисах

Судебные приставы Псковской области в многофункциональных центрах Пскова и Великих Лук 13 июня провели информационную акцию «Электронные сервисы ФССП». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления.

Фото здесь и далее: управление Федеральной службы судебных приставов по Псковской области

Приставы провели разъяснительную работу для граждан о возможности получения достоверных сведений об исполнительном производстве с помощью официальных интернет-источников.

В ведомстве напомнили, что проверить себя на наличии задолженности и направить документы в службу можно с помощью электронного сервиса «Банк данных исполнительных производств», а также на портале Госуслуг. В рамках информационной кампании разработали и изготовили тематические брошюры, предназначенные для информирования граждан об электронных сервисах ФССП.

«Гражданам нужно быть бдительными по отношению к своим персональным данным. Необходимо избегать передачи личной информации, такой как номер телефона, адрес электронной почты или банковские данные, неизвестным или ненадежным источникам, таким как непроверенные веб-сайты или электронные письма с подозрительного адреса», - напомнили в УФССП.