Общество

Более 100 жителей Псковской области нашли работу благодаря ярмарке трудоустройства

115 жителей региона нашли работу по итогам проведения регионального этапа Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей» в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

Всего на 25 площадках были представлены 190 организаций, что почти в 5 раз больше прошлогоднего числа работодателей. Соискателям кадровые специалисты представили более 2,5 тыс. вакансий, большая часть из которых — в реальном секторе экономики.

Отметим, ярмарку трудоустройства для молодежи Пскове на базе городского кадрового центра «Работа России» посетили около 560 юношей и девушек. Свои вакансии им представили 34 организации. На площадке кадрового центра состоялись десятки экспресс-собеседований, около 300 соискателей оставили свои данные работодателям для дальнейших контактов, в их числе около 100 несовершеннолетних, почти 150 студентов, около 50 выпускников учебных учреждений.

Мероприятия федерального этапа Всероссийской ярмарки трудоустройства в Псковской области пройдут 28 июня. Площадки ярмарки развернутся в Пскове по адресу: Иркутский переулок, дом 2. А в Великих Луках по адресу: улица К. Зверева, дом 29. Откроются они в 10.00.