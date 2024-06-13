Общество

Стобалльница из Великих Лук поделилась секретом своего успеха

100-балльница по литературе из лицея №11 в Великих Луках Мария Бурченкова рассказала, как готовилась к экзамену. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по образованию Псковской области.

Фото: комитет по образованию Псковской области

«Пожалуй, моя подготовка к экзамену началась задолго до 11 класса. Книги сопровождали меня всю сознательную жизнь, уроки литературы с пятого класса были любимейшими. Это и помогло без особых усилий ознакомиться почти со всеми произведениями из кодификатора. В одиннадцатом классе при подготовке я делала упор на практику: решала тесты, писала сочинения, делала выводы из ошибок и недочетов. Задания на самом ЕГЭ не показались мне слишком сложными, ведь каждое из них можно было решить, немного подумав. Вероятно, с вариантом мне всё-таки повезло. В дальнейшем я хочу продолжить заниматься литературой и русским языком, но уже в качестве учителя. Я рассматриваю вариант учёбы по целевому направлению, чтобы иметь возможность вернуться в родную школу», - рассказала выпускница.

Мария Бурченкова неоднократно становилась призером регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по литературе и истории. В составе команды лицея в 2023 году стала призером Всероссийского интеллектуального турнира «Лига знаний: школы и колледжи».