Общество

Доступность великолукского отдела по вопросам миграции для маломобильных граждан проверил общественник

Отдел по вопросам миграции посетил председатель общественного совета при ОМВД России по городу Великие Луки Василий Марченков в рамках акции «Гражданский мониторинг». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Особое внимание общественник уделил организации оказания государственных услуг населению, в том числе доступности посещения отдела полиции маломобильной категорией граждан. Были изучены образцы документов, размещенных в местах ожидания посетителей и заполняемых для получения государственных услуг, рассматривалась также актуальность информации о должностных лицах и подразделениях, к которым можно обратиться по вопросам миграционного законодательства.

Василий Марченков провел беседу с сотрудниками отдела по вопросам миграции ОМВД России по городу Великие Луки, обсудил условия их работы и возможности дальнейшего повышения эффективности деятельности подразделения. С положительной стороны было отмечено, в частности, отсутствие очередей в отделе.

На встрече говорилось о том, какое большое значение придается в настоящее время решению ответственных задач в сфере миграционной политики Российской Федерации. Это одно из приоритетных направлений требует от сотрудников полиции высокой организованности и профессионализма. В свою очередь, акции «Гражданский мониторинг» способствуют укреплению доверия и развитию взаимодействия между населением и органами внутренних дел.