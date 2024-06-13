Общество

Свыше тонны латвийского сыра не пропустили через границу РФ в Пыталовском округе

Партию крем-сыра для кулинарии не пропустили через границу России в Пыталовском муниципальном округе и вернули на сопредельную территорию. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Фото здесь и далее: пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора

На российско-латвийской границе в пункте пропуска «Убылинка» сотрудники Россельхознадзора запретили ввоз 1,2 тонны кулинарного крем-сыра жирностью 24%. При проведении ветеринарного контроля установлено отсутствие предварительного уведомления, направленного продовольственно-ветеринарной службой Латвии на партию товара «Балтаис кулинарный крем 24%». Сыр произвели на предприятии в Латвии, продукция следовала в адрес предприятия в Республике Казахстан.

Кроме того, в ветеринарном сертификате на экспортируемые на таможенную территорию Евразийского экономического союза молоко и молочные продукты, полученные от крупного и мелкого рогатого скота, не была указана информации о номере пломбы.

Ввоз товара на таможенную территорию ЕАЭС запрещен, оформлена декларация о возврате груза.