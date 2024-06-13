Общество

Региональный парламент поздравил сотрудников ГИМС с 40-летием ведомства

40-летие образования отмечает Государственная инспекция по маломерным судам МЧС России. В день юбилея начальник Главного управления МЧС России по Псковской области Сергей Лаврухин вручил сотрудникам ГИМС ведомственные награды. От имени Псковского областного Собрания по поручению спикера Александра Котова спасателей поздравил его заместитель Александр Братчиков, сообщается в группе регионального парламента в социальной сети «ВКонтакте».

Фотографии: пресс-служба Главного управления МЧС России по Псковской области

«Сегодня свой профессиональный праздник отмечают специалисты, чья работа заключается в обеспечении безопасности людей на водоёмах – благодаря компетентности и смелости сотрудников ГИМС спасена не одна человеческая жизнь, предотвращено множество трагедий», - передал поздравления от имени депутатского корпуса Александр Братчиков.

Обращаясь к сотрудникам и ветеранам службы, вице-спикер Собрания обратил внимание на обширный перечень задач, которые сотрудники ГИМС выполняют в ежедневном режиме – учёт маломерных судов и проведение аттестации судовладельцев на право управления, рейды и патрулирование водных объектов, участие в поиске и спасении людей, профилактическая и разъяснительная работа среди населения.

«Профессиональная квалификация и человеческая ответственность сотрудников ГИМС, опыт предшественников и техническая оснащённость службы позволяют псковским спасателям выполнять свою работу на самом высоком уровне», - поблагодарил за добросовестный труд и преданность делу сотрудников ГИМС Александр Братчиков.