Общество

Команда администрации Пскова работает на выставке «Россия»

Команда администрации города Пскова работает в Москве на выставке «Россия» на ВДНХ сегодня, 15 июня. Об этом сообщил глава города Пскова Борис Елкин в своем Telegram-канале.

Фото: Telegram-канал Бориса Елкина

«Представляем наш замечательный город и его жителей гостям экспоцентра», - сказал глава города.

Международная выставка-форум «Россия» — это важнейшие достижения страны, собранные на одной площадке. Посетителям представлены экспозиции 89 регионов России, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций. Выставку уже посетило более 12 млн человек. Она продолжит свою работу на территории ВДНХ в Москве до 8 июля.