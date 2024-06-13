Общество

Жители Пскова стали больше играть в онлайн-игры

Этой весной жители Пскова стали чаще играть в видеоигры, об этом сообщили аналитики «МегаФона». Специалисты изучили массив данных по трафику абонентов на игровых сервисах и выяснили, что с марта по середину июня общий гейминговый трафик в регионе вырос на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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Жители региона предпочитают играть на мобильных устройствах по пятницам и субботам в ночное время — с 22.00 до 24.00. Среди видеоигр в тренде командные развлечения. Наибольший интерес вызывают платформы, сочетающие разработку стратегий в реальном времени и ролевые игры, где задействовано множество участников.

Чаще всего онлайн-игры открывают на смартфоне — на эту активность приходится почти 80% от всего мобильного трафика игр