Общество

Демонстрационные экзамены проходят в новых мастерских Псковского колледжа профтехнологий

Демонстрационные экзамены стартовали в новых мастерских Псковского колледжа профессиональных технологий и сервиса. Испытания для студентов начались с брифинга и презентации заданий. Занимаются ребята на обновленном оборудовании. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

В этом году в колледже при поддержке правительства региона открыли две новые мастерские в соответствии с образовательными стандартами. Это специализированные помещения по ремонту легковых автомобилей и проведению строительных работ. Помимо экзаменов, на которых будут присутствовать возможные работодатели, площадки будут задействованы в учебном процессе для практических занятий.

«У нас появилось новое, современное оборудование. В том числе газоанализаторы, диагностическое оборудование, подъемник, различные наборы инструментов. Также появились станки для простой и сложной резки плитки», — рассказал директор Псковского колледжа профессиональных технологий и сервиса Николай Соловьев.

Добавим, Псковский колледж профессиональных технологий и сервиса является колледжем-партнером федерального проекта «Профессионалитет», который направлен на комплексную модернизацию системы среднего профессионального образования.