Общество

За четыре месяца 2024 года в Псковскую область переселились 188 соотечественников

Заседание межведомственной комиссии по реализации государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, прошло в правительстве Псковской области в режиме видео-конференц-связи. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Совещание прошло под председательством министра внутренних дел Российской Федерации Владимира Колокольцева. Псковскую область на совещании представляли первый заместитель губернатора Вера Емельянова, представители УМВД России по Псковской области и комитета по труду и занятости Псковской области как уполномоченного органа исполнительной власти региона.

На заседании обсуждали вопросы реализации государственной программы переселения соотечественников на Дальнем Востоке, Новосибирской и Псковской областях.

Вера Емельянова выступила с докладом о региональной программе переселения. Первый вице-губернатор отметила, что программа на территории Псковской области действует с 2010 года, в рамках которой в регион приехало около 12 тысяч человек из 22 стран. За первые четыре месяца текущего года в регион переехали 188 человек.

Одной из приоритетных задач является привлечение квалифицированных специалистов разных сфер деятельности, особенно из числа педагогических и медицинских специалистов.

«В целях социальной и культурной адаптации соотечественники активно вовлекаются в общественную жизнь региона, в том числе принимают участие в мероприятиях патриотической и духовно-нравственной направленности, проходят обучающие тренинги и семинары по занятию предпринимательской или сельскохозяйственной деятельностью. Ключевым событием в реализации региональной программы переселения на начало текущего года было создание автономной некоммерческой организации Псковской области "Центр содействия переселению "Соотечественник“, который уже положительно зарекомендовал себя в своей деятельности», — прокомментировала Вера Емельянова.