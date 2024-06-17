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Четыре выпускницы Псковской инженерно-лингвистической гимназии получили 100 баллов на ЕГЭ по химии

100 баллов на ЕГЭ по химии получили выпускницы Псковской инженерно-лингвистической гимназии Екатерина Шевченко, Алина Вецкая, Наиля Алтаякова и Фаина Удалова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по образованию Псковской области.

Девушки поделились своими планами на будущее и впечатлениями от экзамена.

Наиля Алтаякова рассказала, что с детства увлекается рисованием и рукоделием, и нет такой сферы деятельности, где бы не хотела попробовать свои силы.

Фото здесь и далее: комитет по образованию Псковской области

«В жизни я больше хочу заниматься естественными науками. Узнав о результате экзамена по химии (100 баллов), очень обрадовалась! Готовиться мы начали ещё в 10 классе, а самостоятельно усиленно заниматься я стала в 11 классе. Особенностями подготовки были: необходимость изучения большого объёма материала, его постоянный повтор и применение на практике, решение тренировочных вариантов КИМ, и, конечно же, любовь к делу. Одним из самых важных критериев успешной сдачи экзамена, безусловно, является искренний интерес к тому, чем ты занимаешься, и постоянное желание узнавать больше. Хочу сказать "спасибо" учителям, которые меня направляли, загружали и верили в мои силы! Поступать я планирую в Казанский Федеральный университет по направлению "медицинская биохимия", которое мне очень интересно. Благодаря успешной подготовке сам экзамен мне показался несложным, но попались некоторые трудные для меня задания, в решении которых мне помогли скорее не само знание предмета, а логика и натренированность», - сказала выпускница.

Удалова Фаина поделилась советом: «Самое главное в подготовке - слушать учителя, работать в течение 10 и 11 класса и понимать: "Глупые ошибки делают нас сильнее, но не на самом экзамене". В день экзамена я не думала о баллах, а решала просто новые интересные задания. Ведь я знала, что я уже сделала всё, что смогла и ничего уже не изменишь».

Екатерина Шевченко рассказала о своих увлечениях: «Обожаю музыку! В свободное время пою. Пение снимает напряжение после обучения, оно обновляет меня, и я снова наполняюсь энергией для покорения вершин. Кроме музыки я увлекаюсь рисованием, танцами, спортом. Больше всего в жизни люблю развитие! Я совсем скучаю от однородности и бездействия. Именно поэтому я пошла в химико-биологический класс, ведь в нашем классе скучать некогда! Планирую поступать в ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр им. В. А. Алмазова". К экзамену по химии я готовилась в течении 2-х лет, в 10 и 11 классе. Сначала учила теорию. Потом закрепляла её практикой. Теория забывалась, и ее приходилось постоянно повторять, а практика не всегда удавалась. Помню, сначала начинала решать задания и почти все было в ошибках, но после 4-7 часов непрерывной работы я смогла ликвидировать свои недочёты. Все ошибки я дополнительно записывала в тетрадь и учила. Это очень мне помогло. На экзамене для меня было все просто. Да, были моменты удивления, но я их отложила, вернулась и решила (все-таки я умею расставлять приоритеты). Не зря же я готовилась целыми днями к химии!»

«Серьезно готовиться я начала уже в 10 классе, в ходе подготовки поняла, что нерешаемых заданий нет, при огромном желании и дисциплине возможно все. В этом учебном году любовь к химии была особенная, процесс подготовки был интересным, не без трудностей, главное, было понять, что любая ошибка, сделанная до экзамена, идет только на пользу. Сам экзамен показался несложным, каждое задание в КИМе было знакомым, в школе мы решали варианты гораздо сложнее, поэтому после сдачи КИМа я выходила с чувством уверенности в каждом задании. За результат переживала, но в душе понимала, что сделала все, что было в моих силах на тот момент», - рассказала Алина Вецкая.

В Псковской области ЕГЭ по химии на максимальный балл в этом году сдали девять выпускников, в прошлом году таких результатов было восемь.