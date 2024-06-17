Общество

Губернатор отметил работу псковского отделения Союза женщин России в помощи бойцам СВО

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников во вторник, 18 июня провел рабочую встречу с руководителем Псковского регионального отделения общественной организации «Союз Женщин России» Натальей Никифоровой, на которой рассмотрели итоги и особенности добровольческой работы общественной организации. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Глава региона отметил, что реготделение является активным участником общественной жизни региона. «Реализуется много значимых проектов. Отдельные слова благодарности стоит ваша работа, направленная на поддержку наших военнослужащих, кто находится в зоне специальной военной операции. Например, в Локнянском и Дновском муниципальном округах собраны значительные суммы — 3 млн и 1,5 млн рублей соответственно», — подчеркнул Михаил Ведерников.

Наталья Никифорова в свою очередь поблагодарила региональные власти за поддержку и содействие в работе. «Мы помогаем безвозмездно, все делаем от чистого сердца. Наши женщины из муниципалитетов не могут оставаться равнодушными к происходящему. Работа идет без выходных», — рассказала она. Так, в Локнянском муниципальном округе женщины с прошлого года сплели более 650 маскировочных сетей.

Михаил Ведерников и Наталья Никифорова обсудили итоги работы реготделения за последние пять лет, а также планы на ближайшее будущее. В числе наиболее значимых акций — помощь пенсионерам, поддержка врачей в период пандемии коронавируса. Сейчас особый акцент в реготделении ставится на поддержку участников СВО, плотное сотрудничество налажено с Ресурсным центром поддержки добровольчества Псковской области.

Михаил Ведерников выразил слова благодарности всем активистам организации: «Мы высоко ценим вашу работу. Всегда будем стараться в этой работе вам помогать».

Напомним, Союз женщин России — всероссийская общественно-государственная организация. Ее деятельность направлена на содействие повышению статуса женщин в обществе, их роли в политической, экономической, социальной и культурной жизни страны, а также на защиту их интересов.

В Псковской области сейчас функционирует 15 районных отделений и два городских — в Пскове и Великих Луках. Членами регионального Союза женщин России являются 404 человека.