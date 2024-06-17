Общество

О ходе ремонта Исской школы проинформировала глава Пушкиногорского района

Рабочая встреча с представителем подрядчика и инженером технадзора состоялась сегодня в Исской основной школе, где идёт ремонт кровли. Об этом сообщила глава Пушкиногорского района Оксана Филиппова на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фотографии: Оксана Филиппова / «ВКонтакте»

«Между администрацией района и ООО "Промжилстрой" заключен договор строительного контроля, в рамках которого инженер технадзора регулярно посещает объект с целью контроля качества выполнения работ и фиксирует выявленные нарушения», - отметила она.

В настоящее время на объекте проводится демонтаж стропильной системы и старой кровли, начат монтаж металлочерепицы на части кровли. Проводится огнебиозащита деревянных конструкций.

Исская основная школа – филиал Пушкиногорской средней школы имени Александра Пушкина. Образовательное учреждение ремонтируют в рамках реализации регионального проекта «Модернизация школьных систем образования Псковской области» наряду с Плюсской школой, Дедовичской школой №2, псковскими школами №2 и №23, Пустошкинским центром образования.