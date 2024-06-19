Количество новых рабочих мест в Псковской области выросло на 23%

Служба исследований hh.ru проанализировала ситуацию с подбором персонала в Псковской области за последний месяц. Выяснилось, что у работодателей наблюдается очень высокий спрос на новых работников.
По данным hh.ru, работодателями СЗФО за последние 30 дней было открыто более 166 тысяч вакансий – это на 23% больше, чем в начале лета 2023 года. Наиболее сильный рост спроса на новых работников среди регионов СЗФО продемонстрировали Вологодская, Калининградская и Ленинградская области: количество предложений о работе здесь по сравнению с прошлым годом выросло на 43%, 42% и 36% соответственно. В Псковской области ситуация аналогичная: по сравнению с прошлым годом число новых рабочих мест увеличилось на 23%, компании искали за последний месяц более 3,6 тыс. новых работников.
|
Регион
|
Уровень прироста новых рабочих мест по сравнению с прошлым годом
|
Ненецкий АО
|
-1%
|
Мурманская область
|
13%
|
Архангельская область
|
15%
|
Республика Карелия
|
16%
|
Республика Коми
|
17%
|
Санкт-Петербург
|
20%
|
Псковская область
|
23%
|
Новгородская область
|
23%
|
Ленинградская область
|
36%
|
Калининградская область
|
42%
|
Вологодская область
|
43%
По сравнению с майскими показателями 2023 года, в Псковской области сейчас сильнее всего вырос спрос на работников и как следствие число новых вакансий в сфере страхования: здесь компании стали в 2,2 раза чаще искать новых работников. Повышенный спрос на работников также наблюдается в сфере административного персонала (+127% новых рабочих мест по сравнению с началом лета 2023 года).
Высокий спрос, по сравнению с прошлым годом, также наблюдается и в рознице, где новых работников стали искать на 85% чаще. У работодателей также высока потребность в юристах (+61% новых рабочих мест). Также на 49% вырос спрос на кадры в сфере закупок, на 44% – на специалистов в области управления персоналом.
Вместе с тем, по сравнению с прошлым годом, в северно-западном регионе зафиксировано более 5 профессиональных сфер, где есть падение потребности в работниках и сокращение числа активных вакансий. Среди таких областей добывающая отрасль, наука и образование, топ-менеджмент, медицина и фармацевтика и другие.