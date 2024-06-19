Общество

Количество новых рабочих мест в Псковской области выросло на 23%

Служба исследований hh.ru проанализировала ситуацию с подбором персонала в Псковской области за последний месяц. Выяснилось, что у работодателей наблюдается очень высокий спрос на новых работников.

По данным hh.ru, работодателями СЗФО за последние 30 дней было открыто более 166 тысяч вакансий – это на 23% больше, чем в начале лета 2023 года. Наиболее сильный рост спроса на новых работников среди регионов СЗФО продемонстрировали Вологодская, Калининградская и Ленинградская области: количество предложений о работе здесь по сравнению с прошлым годом выросло на 43%, 42% и 36% соответственно. В Псковской области ситуация аналогичная: по сравнению с прошлым годом число новых рабочих мест увеличилось на 23%, компании искали за последний месяц более 3,6 тыс. новых работников.

Регион Уровень прироста новых рабочих мест по сравнению с прошлым годом Ненецкий АО -1% Мурманская область 13% Архангельская область 15% Республика Карелия 16% Республика Коми 17% Санкт-Петербург 20% Псковская область 23% Новгородская область 23% Ленинградская область 36% Калининградская область 42% Вологодская область 43%

По сравнению с майскими показателями 2023 года, в Псковской области сейчас сильнее всего вырос спрос на работников и как следствие число новых вакансий в сфере страхования: здесь компании стали в 2,2 раза чаще искать новых работников. Повышенный спрос на работников также наблюдается в сфере административного персонала (+127% новых рабочих мест по сравнению с началом лета 2023 года).

Высокий спрос, по сравнению с прошлым годом, также наблюдается и в рознице, где новых работников стали искать на 85% чаще. У работодателей также высока потребность в юристах (+61% новых рабочих мест). Также на 49% вырос спрос на кадры в сфере закупок, на 44% – на специалистов в области управления персоналом.

Вместе с тем, по сравнению с прошлым годом, в северно-западном регионе зафиксировано более 5 профессиональных сфер, где есть падение потребности в работниках и сокращение числа активных вакансий. Среди таких областей добывающая отрасль, наука и образование, топ-менеджмент, медицина и фармацевтика и другие.