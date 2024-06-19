Общество

Четырех мигрантов обязали встать на учет в псковский военкомат

Оперативно-профилактические мероприятия по выявлению мужчин, прибывших из-за рубежа и вступивших в гражданство Российской Федерации, но не вставших на воинский учёт, провели сотрудники военного следственного отдела СК России по Псковскому гарнизону совместно с сотрудниками военной комендатуры. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ЛенВО ВСО по Псковскому гарнизону.

Фото здесь и далее: ЛенВО ВСО по Псковскому гарнизону

В результате проведенных оперативно-профилактических мероприятий проверено 14 граждан. Среди указанных лиц выявлено 4 «новых» гражданина призывного возраста, которые не состояли на воинском учете, в связи с чем им вручены повестки, и они доставлены в военный комиссариат.

Всем гражданам разъяснена правовая ответственность за нарушение миграционного законодательства, а также право поступления на военную службу по контракту или трудоустройство в качестве гражданского персонала в ВС РФ.

Контракт о прохождении военной службы вправе заключать граждане, достигшие 18 лет, законно находящиеся на территории Российской Федерации.

Отбор кандидатов из числа иностранных граждан для поступления на военную службу по контракту осуществляется пунктом отбора на военную службу по контракту военного комиссариата Псковской области по адресу: город Псков, улица Первомайская, 38. Контактный телефон: 8(8112)66-73-45.