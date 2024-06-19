Общество

Более 3 тысяч медиков в Псковской области получают специальную социальную выплату

Отделение Социального фонда России по Псковской области назначило специальную социальную выплату 3300 медицинским работникам на общую сумму 169,32 миллиона рублей в 2024 году. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Фонда, данная мера государственной поддержки реализуется в 25 медицинских организациях региона.

Выплата полагается медикам первичного звена здравоохранения, центральных районных, районных и участковых больниц, а также работникам станций и отделений скорой помощи.

С 1 марта 2024 года был повышен размер социальных выплат для медицинских работников, которые трудятся в малых городах, районных центрах и селах. В населенных пунктах Псковской области, где численность населения не превышает 50 тысяч человек, размер выплаты врачам был увеличен до 50 тысяч рублей, для среднего медперсонала — до 30 тысяч рублей. В тех населенных пунктах, где численность населения не превышает 100 тысяч человек, выплаты врачам были увеличены до 29 тысяч, для среднего медперсонала — до 13 тысяч рублей.

«Следует отметить, что данная выплата относится к категории социальных, не входит в расчет среднего заработка, не облагается подоходным налогом и не подлежит удержанию по исполнительным листам», — рассказала управляющий ОСФР по Псковской области Наталья Мельникова.

Оформление выплаты отделением фонда происходит ежемесячно на основании поданных медицинской организацией сведений в региональное отделение СФР. В них указана информация о каждом работнике, претендующем на социальную помощь, сумма назначаемой выплаты и данные, по которым она рассчитана.

После предоставления корректных сведений медучреждением отделение перечисляет медработникам деньги в течение 7 рабочих дней.