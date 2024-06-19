Общество

Общественная палата Псковской области усилит работу в соцсетях

Общественная палата Псковской области усилит работу в социальных сетях. Об этом в программе «Гайд-парк» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) заявил председатель палаты, член Совета Псковского регионального отделения Российского военно-исторического общества, исполняющий обязанности директора Псковского политехнического колледжа, доктор исторических наук Александр Седунов.

«Мы будем в этом направлении работать», - сказал Александр Седунов, отвечая на вопрос ведущего о реакции нового состава палаты на критику в отношении пассивности в социальных сетях.

Гость студии отметил, что Общественная палата Псковской области к критике готова и будет прислушиваться к конструктивным предложениям.

«К критике нужно быть готовым всегда. Нужно понимать, какая это критика — действительно она имеет место быть или решили просто покритиковать, потому что... Мы готовы, я лично — точно готов. И я уверен, что мы сможем вносить какие-то коррективы, если что-то в этих критических замечаниях будет важным и корректирующим», - подчеркнул председатель шестого состава палаты.