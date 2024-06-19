Общество

Псковичей приглашают на съемку видеоролика для фестиваля «Движение улиц»

Псковичей приглашают принять участие в съемке массового заезда роллеров, самокатов, скейтбордистов, трейсеров и других участников видов уличного спорта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в блогерском сообществе «Инсайт люди».

Фото: «Инсайт люди»

Съемка пройдет в День молодежи, 23 июня в 12:00. Место встречи: набережная реки Великой, у винтовой лестницы Ольгинского моста

«Мы будем снимать финальный эпизод ролика для будущего фестиваля "Движения улиц" который пройдет в парке им.А.Невского 29 июня», - рассказали организаторы.

Для участия необходимо заполнить форму.