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Спорт

Фестиваль уличных видов спорта «Движение улиц» пройдёт в Пскове в День молодёжи

14.06.2024 19:23|ПсковКомментариев: 0

Фестиваль уличных видов спорта «Движение улиц» состоится в Пскове День молодёжи России 29 июня. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городском молодежном центре.

Фото: Молодежный центр Пскова

Весь день будут проходить соревнования по семи направлениям уличного спорта, а также показательные выступления. Кроме того, гостей мероприятия ждут граффити и музыка диджея.

Соревнования будут проходить в псковском скейт-парке в сквере Александра Невского с 10:00 до 22:00.

Участники будут соревноваться в следующих дисциплинах: ВМХ\МТВ, скейтбординг, самокат, баскетбол 3×3, армрестлинг, настольный теннис и паркур. Принять участие могут как спортсмены-индивидуалы, так и коллективы в возрасте от 6 до 35 лет в категориях, которые будут разделены в зависимости от уровня владения тем или иным видом спорта.

Чтобы принять участие в соревнованиях, нужно зарегистрироваться до 29 июня по ссылке. Регистрация на баскетбол проходит отдельно до 27 июня по ссылке.

Участие и вход на фестиваль бесплатные. Перед подачей заявки необходимо ознакомиться с положением. За актуальной информацией можно следить в сообществе фестиваля.

Организаторы мероприятия: Псковский городской молодёжный центр при поддержке комитета по физической культуре, спорту и делам молодёжи администрации города Пскова, стадион «Машиностроитель» и АНО ПО «Центр молодёжи и общественных инициатив».

Партнёры мероприятия: ПООО «Федерация армспорта», АНО по развитию и поддержке любительского спорта «АНЛИМ», экстрим-парк «Ирбис», региональный офис продюсерского центра «Инсайт Люди» и сообщество «Русские Мотоциклисты».

Источник: Псковская Лента Новостей
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