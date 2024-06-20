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Общество

Должник в Великих Луках заплатил почти 800 тысяч рублей после ареста квартиры

20.06.2024 21:40|ПсковКомментариев: 0

Должник в Великих Луках на личном приеме у судебного пристава-исполнителя оплатил задолженность в размере 776 тысяч 913 рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

В отношении мужчины возбуждено 37 исполнительных производств о взыскании задолженностей за ЖКХ, налогов на сумму 711 508,91
рубль, а также задолженности по исполнительскому сбору в размере 65 404,92 рубля. Общий остаток задолженности составляет 776 913,83 рубля.

Судебный пристав-исполнитель в отношении мужчины вынес постановления о запрете на совершение действий по регистрации, о запрете на регистрационные действия в отношении транспортных средств, об обращении взыскания на денежные средства должника. Помимо этого, произведен арест квартиры, принадлежащей по праву собственности должнику. Арестованное имущество передали на торги в Росимущество.

В итоге должник на личном приеме у судебного пристава-исполнителя оплатил остаток задолженности. Все ограничительные меры сняты. 

Теги: #пристав
Источник: Псковская Лента Новостей
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