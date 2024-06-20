Общество

Ситуация в сфере детской медицины в Псковской области станет темой брифинга в пресс-центре ПЛН

И. о. главного врача Псковской Детской областной клинической больницы, депутат Псковской городской Думы Евгений Васильев станет участником очередного онлайн-брифинга, который пройдет в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM» сегодня, 20 июня. Разговор будет посвящен положению дел в сфере детской медицины в Псковской области.

Что представляет собой Псковская Детская областная больница сегодня? Есть ли потребность в открытии новых корпусов? Сколько детей было госпитализировано в больницу с начала текущего года? Как коллективу детской больницы удается сделать так, чтобы маленьким пациентам было в больнице не просто не страшно, а еще уютно и интересно? Налажены ли у Псковской детской больницы связи с федеральными детскими центрами? Каковы дальнейшие планы по развитию больницы?

Об этом и многом другом — в 15.00. Как обычно, на YouTube-канале Псковской Ленты Новостей и в группе ПЛН в социальной сети «ВКонтакте» будет организована видеотрансляция.