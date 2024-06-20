Общество

Евгений Васильев: Передо мной поставили задачу сделать нашу детскую медицину лучшей на Северо-Западе

Главная задача депутата Псковской городской Думы Евгения Васильева на посту и. о. главного врача Псковской детской областной клинической больницы – улучшение качества детской медицины в регионе. Об этом он заявил в ходе онлайн-брифинга в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM» 20 июня.

«Передо мной поставили задачу сделать нашу детскую медицину лучшей на Северо-Западе. Это и защита наших граждан, повышение рождаемости и снижение смертности. Моя задача – сделать так, чтобы доверие, которое мне оказали, было оправдано, и жители города могли сами увидеть это», – рассказал Евгений Васильев.

Он отметил, что в ближайшее время к детской областной больнице присоединяться и великолукские медицинские учреждения, что повысит доступность оказания медпомощи. Также этот переход позволит упростить для жителей Великих Лук получение консультаций специалистов, проведение сложных исследований и оперативного вмешательства.