Общество

Как снизить риск пищевого отравления, рассказала инфекционист

Вспышка ботулизма, изначально зарегистрированная в Москве, стремительно распространилась далеко за пределы столицы. Сейчас диагнозы с подозрением на инфекцию ставятся уже в Казани и Нижнем Новгороде. Предварительной причиной стала попавшая в готовые салаты службы доставки консервированная фасоль. Однако эксперты рекомендуют гражданам не спешить массово утилизировать запасы покупной и домашней консервации, пишет RuNews24.

Есть ряд нехитрых способов минимизировать риск отравления и ботулоксинами, и другими опасными бактериями, которые могут содержаться в консервах. Рекомендациями поделилась инфекционист одной из петербургских клиник Виктория Лазарюк.

«Не покупайте консервы в поврежденной упаковке. Мятая банка и рваная этикетка говорят о нарушенных условиях хранения. Еда во вскрытой банке подозрительно пахнет? Это значит, что при изготовлении внутрь попали возбудители: кишечная или синегнойная палочка, стафилококки, стрептококки и начался процесс гниения. Такую еду надо выбрасывать безжалостно. Переваривание или пережаривание не поможет. Тепловая обработка убивает не все микроорганизмы. Ботулизм коварен тем, что не дает неприятного запаха, а банки могут не вздуваться. Чаще всего заражены оказываются домашние консервы, поскольку при их заготовке в бытовых условиях невозможна качественная стерилизация. В промышленных консервах ботулизм встречается редко, однако именно это и произошло в Москве. Очевидно, была нарушена технология, а исходное сырье хранилось в ненадлежащих условиях», - пояснила врач.

Распознать инфицирование ботулинотоксином тоже сложно. В первые несколько часов он маскируется под обычное расстройство желудка. Насторожить должны характерные признаки, появляющиеся позже. В их числе:

хрипота и боль при глотании;

двоение в глазах и ухудшение зрения, опущение верхнего века, расширение зрачков, косоглазие;

потеря координации;

паралич конечностей;

спутанность и потеря сознания.

Если перечисленные симптомы присутствуют в совокупности с признаками желудочно-кишечного расстройства, надо срочно вызывать скорую. Возбудитель ботулизма относится к группе нейротоксинов и поражает нервную систему, поэтому заболевание часто приводит к летальному исходу.