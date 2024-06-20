Общество

Великолучане за год направили в городскую администрацию свыше 1 800 обращений

1 821 обращение от граждан поступило в администрацию города Великие Луки в 2023 году, от юридических лиц зарегистрировано 10 253 входящих документа и 7 635 исходящих. Об этом сообщил глава городской администрации Андрей Беляев в ходе отчета о своей деятельности на сессии Великолукской городской Думы.

В отчетном периоде глава администрации Великих Лук взял на контроль 1 201 обращение граждан, что составляет 65,9% от общего количества обращений, поступивших в адрес руководителей администрации, и 2 462 обращения от юридических лиц.

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