 
Общество

Юрист предупредил об ответственности за лебедей из покрышек

Штраф до 5 тыс. рублей и даже уголовная ответственность может грозить россиянам за украшение клумб у жилых домов покрышками. Об этом сообщил управляющий партнер адвокатского бюро «Жаров Группа», руководитель комиссии Ассоциации юристов России по экологии Евгений Жаров.

«Согласно действующему законодательству РФ, отработанные покрышки относятся к отходам производства и потребления IV класса опасности. Это означает, что даже простое складирование шин на придомовой территории, в том числе использование их в качестве клумб, ограждений или малых архитектурных форм (например, лебедей), признается несанкционированным размещением отходов», - сказал он.

Жаров добавил, что с 2021 года надзорные органы и суды однозначно трактуют подобные действия как нарушение, если только эти покрышки не были предварительно переработаны в крошку или иной безопасный материал, что в бытовых условиях невозможно. «За такое нарушение предусмотрена административная ответственность по ч. 1 ст. 8.2 КоАП. Размер штрафа для граждан составляет от 2 до 3 тысяч рублей», - отметил юрист.

По его словам, важно понимать, что ответственность наступает независимо от того, украшают ли эти шины клумбу или просто лежат в куче. Кроме того, как уточнил Жаров, если в результате использования или сжигания этих шин будет доказан вред окружающей среде или здоровью людей (например, из-за попадания токсичных веществ в почву), санкции могут быть ужесточены вплоть до административного приостановления деятельности для юридических лиц, а в отдельных случаях - и уголовной ответственности, пишет ТАСС.

«Повторное нарушение в течение года грозит штрафом уже до 5 тысяч рублей», - сказал адвокат. Эксперт посоветовал не создавать проблем, а сдавать старые покрышки в специализированные пункты. 

