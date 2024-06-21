Общество

Почти 20 тонн импортных фруктов не прошли фитосанитарный контроль в Псковской области

19,8 тонн свежих манго, авокадо, маракуйи, выращенных в Кот-д’Ивуаре, Кении, Колумбии и Перу, не прошли фитосанитарный контроль на российско-латвийской границе в ФКП «Бурачки», расположенном в Себежском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Фрукты следовали из Латвии в Москву. В ходе документарного контроля установлено, что фитосанитарный сертификат оформлен не полностью.

Ввоз почти 20 тонн фруктов на территорию Российской Федерации запрещён.