Общество

Андрей Козлов об активности ТОС на юге Псковской области

Территориальное общественное самоуправление развивается в Псковской области. Успех движения ТОС напрямую зависит от активности местных жителей. Немаловажна вовлеченность населения и при реализации проектов в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Как эти механизмы благоустройства прижились на юге области, рассказал депутат Псковского областного Собрания Андрей Козлов.

- Андрей Григорьевич, обратимся к вашей работе в округе №12. За вами четыре района, южные территории. Великолукский, Новосокольнический, Куньинский и Усвятский районы. В этом году у вас хорошо себя проявили ТОСы (территориальное общественное самоуправление). Есть очень неплохие успехи по линии программы «Формирование комфортной городской среды». Давайте об этом более подробно поговорим. Здесь можно похвастаться (в положительном смысле).

- Хвастаться, как говорит наш шеф, нехорошо. Надо работать, закатав рукава и не покладая рук. Действительно, эту работу выполняют, прежде всего, активные граждане. Мне с территорией повезло. У нас достаточно много активных граждан, очень квалифицированные главы районов, которые эту деятельность стимулируют. Ну и, конечно, Михаил Юрьевич (Ведерников, губернатор Псковской области — ред.), который выступает инициатором всех этих идей. Когда пришла идея ТОСов, я думал, что придумали какую-то бутафорию.

- Вы были не единственным депутатом, который так думал. Я не депутат, и я тоже так думала.

- Потом прошел год, я посмотрел на местах, как люди сами формируют свою повестку дня, определяют потребности, что им нужно. Не власть это делает, это делают люди, а власть им помогает. И самое главное, потом это ценится, потому что люди вложили свой труд. Когда сделала власть, я всегда говорю, - это ее обязанность, это ее полномочия. И людьми это не ценится. А когда люди вкладывают, то, знаете, по другому относятся к власти. И в моем избирательном округе активных граждан очень много. Они, действительно, уже создали не один ТОС. И причем сделали достаточно законченный цикл, начиная от строительства каких-то водопроводов, заканчивая пляжами и освещением.

- То есть комплексный подход, работают из года в год?

- Комплексный подход. Каждая территория имеет свои проблемы в той или иной степени, которые доставляют неудобства жителям, но люди и сами готовы их решать. Власти им помогают, плюс появляются спонсоры — в виде тех же депутатов, тех же предпринимателей, потому что все видят, что территория живая, территория шевелится. Помогать хочется там, где люди шевелятся. И, соответственно, такая синергия дает мультипликативный эффект, который просто радует всех.

Хочу похвастаться. Действительно, за исключением, может быть, одного муниципалитета, там поменьше ТОСов, у нас ТОСы одни из лучших в области. Мы заняли призовые места по сельским ТОСам.

- Поздравляю. Очень хорошо.

- Это радует.

- Андрей Григорьевич, а ТОС — это про старшее поколение или про все возраста?

- Знаете, все возраста. Начинали в основном с более старшего поколения. Потом потянулась молодежь. Почему? Потому что старшему поколению уже где-то не в силу, уже надо подтягивать молодежь, потому что надо где-то сделать заявку, сделать проект, дизайн. Сами понимаете, бабушки, дедушки не очень умеют. У них есть идеи, у них есть опыт. Подключают внуков, детей, даже которые приезжают к ним на лето. И я еще раз говорю, когда все вовлечены — дети смотрят на бабушек, а они что, хуже? И вот это пошло. Я всегда говорю, ТОС — это вещь, которая ценится, прежде всего. Где организован ТОС, ценят власть уже по-другому. Все-таки самим сделать, попробовать или просто от власти получить — это разные вещи. Поэтому в этой части мне повезло, и я всячески это поддерживаю. И спасибо Михаилу Юрьевичу и областному Собранию за увеличение финансирования ТОСов почти в два раза, с каждым годом сумма увеличивается. Это движение надо поддерживать, не останавливаться на достигнутом.

- «Формирование комфортной городской среды» — это государственная программа, часть национального проекта «Жилье и городская среда», но там тоже заточка на активность людей. Кто больше голосует, как говорится, того, прошу прощения, и тапки.

- Абсолютно верно. Это некое подобие ТОСа, только сами жители в реализации этой программы не участвуют. Они только участвуют в голосовании. На мой взгляд, она тоже очень действенная. Другие объемы, другие проекты, другие территории. И, наверное, это одна из самых действенных программ, особенно в крупных сельских агломерациях. В сельской местности все-таки ТОСы берут свое. Точечно, небольшими средствами, небольшими силами и активными гражданами. А «Комфортная среда» — это средние, даже мелкие агломераты. Это муниципальные районы, населением до 30 тысяч.

Беседовала Любовь Кузнецова