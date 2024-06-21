Общество

Вера Емельянова провела совещание по подготовке к Кургану Дружбы

Первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова в рамках рабочей поездки в Себежский район в пятницу, 21 июня, провела рабочее совещание по подготовке к Международной встрече на Кургане Дружбы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

На совещании обсудили рабочие вопросы подготовки участия Псковской области в международном мероприятии. Принимающей стороной Кургана Дружбы в этом году является Республика Беларусь. Псковская область в свою очередь принимает активное участие в организации памятных мероприятий, концертной программы, работы тематических интерактивных площадок и выставочных экспозиций.

В последние годы встречи на Кургане Дружбы проходят при активном участии детей и молодежи. В этом году Международный молодежный лагерь, организованный на территории вблизи мемориального комплекса, примет 450 подростков из Беларуси и России.

В ходе рабочей поездки в Себежский район Вера Емельянова посетила объекты социальной инфраструктуры, в том числе строящиеся объекты — школу в Себеже и пристройку к школе в деревне Кузнецовка.

Напомним, встреча ветеранов и участников партизанского движения России, Беларуси и Латвии на Кургане Дружбы проходит в первые выходные июля. Ежегодная международная встреча ветеранов и молодежи на границе государств в этом году пройдет уже в 65-й раз.

«Курган Дружбы» находится в тридцати двух километрах от Себежа на границе России, Республики Беларусь и Латвии. Здесь, в глухих лесах, пролегали партизанские тропы, здесь объединились отряды разных республик и было положено начало формирования партизанского края. В 1942 году край занимал 10 тысяч квадратных километров и имел население около ста тысяч человек. В нем действовали органы Советской власти, школы и колхозы.

Мемориальный комплекс сооружен в память о сотрудничестве народов во время Великой Отечественной войны и был торжественно открыт 3 июля 1959 года в день 15-летия соединения партизан советского братского края с отрядами Советской Армии.