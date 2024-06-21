Общество

Фельдшеру в деревне Кресты Куньинского района подарили квадроцикл

Фельдшер ФАПа в деревне Кресты Куньинского района получил в подарок новый квадроцикл. Об этом сообщает глава Куньинского района Олег Лебедев в своей Telegram-канале.

Фото: Олег Лебедев / Telegram

Медработнику в сельской местности без транспортного средства работать очень трудно. Большая часть населения – люди преклонного возраста, которым самостоятельно добраться до ФАПа не под силу (особенно из отдаленных деревень), а медицинская помощь нужна и очень часто, рассказал Олег Лебедев. Подарок поступил от земляка и благотворителя Дмитрия Налогина.

«У фельдшера Крестовского ФАПа Ильи Семёновича Сандлер ни автомобиля, ни прав на управление этим транспортным средством (автомобилем) нет. Решили, что скутер частично решит эту проблему. Оставалось найти спонсора, поскольку приобрести за бюджетные средства района такие вещи нельзя. Обратились к Налогину Дмитрию Олеговичу, и он охотно согласился. И не просто согласился, а предложил приобрести сразу квадроцикл, чтобы была возможность ездить в любое время года», - отметил глава Куньинского района. Он поблагодарил бизнесмена за помощь и подарки району. Ранее Налогин подарил скутер работникам Жижицкого отделения почтовой связи и 40 эксклюзивных световых консолей с гербом района и две инсталляции «Елочка» и «Фонтан» к Новому году.

Олег Лебедев добавил, что права на квадроцикл у фельдшера есть.

Напомним, заведующий, фельдшер Илья Сандлер начал работать в ФАПе деревни Кресты Куньинского района с 9 января. В округ обслуживания входят более 10 деревень, территория около 20 км в радиусе.