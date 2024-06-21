Общество

Юнармейцы Великолукского района получили от благотворителей 15 комплектов парадной формы

Встречу с юнармейцами Великолукского района провел депутат Госдумы, секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Козловский. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Александр Козловский / Telegram

«С большим удовольствием пообщался с ребятами и узнал об их успехах. Развивать молодежное движение в районе начали 6 лет назад. На сегодняшний день в рядах «Юнармии» состоят 232 человека – подростки и их наставники. Руководит работой штаба Игорь Бабич, поддержку оказывает глава района Алексей Кузьмин», - рассказал депутат.

Ребята успешно представляют район и Псковщину на региональных и всероссийских форумах, фестивалях и слетах. Совсем недавно вернулись из Белоруссии, где участвовали в смене международного лагеря «Курган Дружбы». Юнармейцы вовлечены и в волонтерское движение, ухаживают за братскими захоронениями, помогают военнослужащим – отправляют посылки, плетут маскировочные сети, пишут письма.

«Такая активность молодежи заслуживает искренней поддержки и поощрения. Вместе с благотворительным фондом "Земляки" ответили на запрос от юнармейского движения – детям нужна была парадная форма. Об этом мне рассказали на февральской встрече в районной администрации. Сегодня передал юнармейцам 15 комплектов парадной формы», - рассказал Александр Козловский.

«Желаю нашей молодежи постоянно развиваться, добиваться поставленных целей и своим примером вовлекать в свое движение как можно больше сверстников», - добавил депутат.