Общество

Настоятель псковского Храма рассказал прихожанам как противодействовать мошенникам

Член Общественного совета при УМВД России по Псковской области, настоятель Храма Успения Пресвятой Богородицы с Пароменья отец Алексий (Воронюк) с целью защиты прихожан от уловок злоумышленников и для сохранения их денежных средств сегодня после утренней службы рассказал о существующих схемах обмана. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Чаще всего пожилые люди сталкиваются с мошенниками при телефонном разговоре, когда последние представляются сотрудниками службы безопасности банка, полицейскими или говорят от имени «детей», которые, якобы, попали в беду и им срочно необходима материальная помощь. Знания о том, как противодействовать мошенникам, помогут в нужную минуту принять правильное решение.

Настоятель храма напомнил псковичам об основных правилах безопасности при поступившем звонке от мошенников: «Будьте внимательны и осторожны! Ни в коем случае не передавайте деньги незнакомцам, не верьте рассказам мошенников. Не дайте себя обмануть!».