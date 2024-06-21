Общество

Делегация Псковской области работает на «Всероссийском дне поля – 2024»

Делегация Псковской области во главе с председателем Комитета по сельскому хозяйству и Гостехнадзору Псковской области Николаем Романовым работает на «Всероссийском дне поля – 2024», который проходит с 20 по 22 июня в Ставропольском крае на площадке «Минводы ЭКСПО». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по сельскому хозяйству Псковской области.

Это крупнейшая выставка под открытым небом, презентующая современные отечественные агротехнологии и достижения селекции, инновационные методы землепользования, а также флагманскую сельхозтехнику. Мероприятие, ежегодно организуемое Минсельхозом России, собрало на своей площадке представителей федеральных и региональных органов власти, аграрного бизнеса и науки, отраслевых союзов и финансовых структур.

В 2024 году «Всероссийский день поля» проходит на площади 63 га, охватывая территорию МВЦ «МинводыЭКСПО» и прилегающие поля. Традиционно предусмотрена насыщенная деловая, демонстрационная и развлекательная программы.

«Всероссийский день поля» по традиции является площадкой для обсуждения ключевых задач отрасли и диалога между государством и бизнесом.

Центральными событиями деловой программы являются: