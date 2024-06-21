Общество

Жителям Псковской области напомнили действия при обнаружении пожара

Профилактические рейды на территории области, в том числе в городе Печоры, провели сотрудники главного управления МЧС России по Псковской области. Об этом сообщили в Telegram-канале МЧС России по Псковской области.

Фото здесь и далее: Telegram-канал МЧС Псковской области

С гражданами провели беседы о соблюдении правил пожарной безопасности в жилом секторе, по осуществлению необходимых действий при обнаружении пожара, о мерах пожарной безопасности с газовым оборудованием, о мерах пожарной безопасности в летний период.

Распространили листовки по правилам эксплуатации электрооборудования, предупреждению пожаров в быту. Напомнили действия при обнаружении пожара.

«В случае возникновения пожара или задымления незамедлительно звоните по номеру вызову пожарной охраны "101" или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру !112"».