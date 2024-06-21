Общество

Антициклон расположился на Северо-Западе

На Северо-Западе на неделе с 24 по 30 июня расположится антициклон, так что дожди в регионе будут носить локальный и кратковременный характер, сообщает метеоцентр «Фобос».

«В результате температура будет повышаться на юге до +23…+28 градусов, на крайнем севере до +15…+20 градусов, и только в первую половину периода будет на 4–5 градусов прохладнее», - рассказали синоптики.

В Санкт-Петербурге ожидается вполне комфортная солнечная погода, существенные осадки маловероятны. Днём воздух прогреется до +20…+23 градусов, а со среды столбики термометров дотянутся и до +25…+28 градусов.

В Москве преимущественно солнечно, и только в середине недели пройдут небольшие грозовые дожди. Днём +21…+24 градусов, в пятницу есть шанс на потепление до +24…+27 градусов.