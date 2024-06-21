Общество

Более 60 работодателей будет представлено на ярмарке трудоустройства в Великих Луках

64 работодателя будет представлено на Всероссийской ярмарке трудоустройства в Великих Луках 28 июня. Об этом сообщила председатель комитета по труду и занятости Псковской области Алёна Трунова на тематической пресс-конференции 24 июня, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«У нас будет "городок работодателей", там разместятся 64 работодателя. В регионе не так-то просто оказалось найти большую площадку, чтобы всех вместить. Поэтому те работодатели, которые не успели заявиться, плюсом будут представлены со стороны нашего кадрового центра», - сказала она.

Председатель комитета отметила, что работодатели из других субъектов страны хотели заявиться на ярмарку в Псковской области. Однако, приоритет был отдан работодателям из региона.

Ярмарка трудоустройства будет проходить во всех субъектах Российской Федерации. В прошлом году более 3000 человек посетили федеральный этап ярмарки в Псковской области.