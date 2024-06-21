Общество

Более 500 вакансий в сфере производства представят на Всероссийской ярмарке трудоустройства в Великих Луках

Более 500 вакансий в сфере производства представят на Всероссийской ярмарке трудоустройства в Великих Луках 28 июня. Об этом сообщила председатель комитета по труду и занятости Алёна Трунова на тематической пресс-конференции 24 июня, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«У нас более 500 вакансий для работодателей сферы производства. Почти 160 вакансий в бюджетной сфере. И здесь, говоря о бюджетной сфере, мы понимаем, что это разные специализации: бухгалтеры, кадровые специалисты, начальников отделов», - сказала Алена Трунова.

Всего на ярмарке будет представлено около 10 тысяч вакансий.

Ярмарка трудоустройства будет проходить во всех субъектах Российской Федерации. В прошлом году более 3000 человек посетили федеральный этап ярмарки в Псковской области.