Общество

Фото из личных архивов собирают в Пушкиногорском районе к 80-летию со дня освобождения

Администрация Пушкиногорского района просит население помочь в сборе фотоматериалов из личных архивов, которые могут быть использованы для подготовки к мероприятиям, посвящённым 80-летию со дня освобождения района от немецко-фашистских захватчиков и 97-ой годовщине со дня образования района.

Варианты фотографий. Открытие памятника А. С. Пушкину, 1959 год. Фото здесь и далее: Оксана Филиппова / «ВКонтакте»

«Это могут быть фотографии различных мест и территорий нашего района, предприятий и организаций, праздничных и торжественных событий, строящихся зданий (например, поликлиника, школы, больницы, гостиница, многоэтажные жилые дома). Особо приветствуются фотографии, на которых изображены пушкиногорцы - участники митингов, посвящённых Дню Победы и Дню освобождения района в разные годы с указанием, по возможности, имён и фамилий участников событий», - написала глава района Оксана Филиппова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Здание Дома культуры

Фотографии можно предоставлять в электронном виде на электронную почту администрации района: pushgory@reg60.ru или принести лично в кабинет №33 администрации (улица Ленина, 6).