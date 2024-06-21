Общество

Парковую зону планируют модернизировать в Корытовском лесопарке в Пскове

Парковую зону планируют модернизировать в Корытовском лесопарке в Пскове. Об этом глава города Пскова Борис Елкин сообщил в прямом эфире «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Касательно Корытовского лесопарка: тоже есть инвесторы, которые готовы сделать там хорошую парковую зону для круглогодичного отдыха», – рассказал глава города.

Сейчас разрабатывается проектная документация на модернизацию парковой зоны рядом с «Солдатским пляжем» (ныне - пляж «Воздух»). Борис Елкин отметил, что это поможет создать точку дополнительного притяжения горожан.