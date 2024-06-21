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Общество

Псковские байкеры приняли участие во Всенародной акции в Псковском музее

25.06.2024 19:20|ПсковКомментариев: 0

Псковские байкеры приняли участие во Всенародной акции в Псковском музее-заповеднике. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в учреждении. 

Фото здесь и далее: Псковский музей-заповедник

«В минувший понедельник, 24 июня, Псковский музей-заповедник посетили необычные гости. Байкеры из псковского мотоклуба "Позитивная механика", узнав о проведении Всенародной акции "Живая память благодарных поколений", решили внести свой вклад в дело сохранения памяти о героях Великой Отечественной войны», - рассказали в музее.

В специальную колбу для сбора советских монет, которая установлена в фойе главного здания Псковского музея, байкеры дружно опустили более 2 кг монет советского периода. В акции приняли участие как действующие члены клуба, так и молодое поколение, которому однажды суждено принять клубное знамя.

«Мы решили принять участие в этой акции, потому что у каждого из нас было какое-то прикосновение к Великой Отечественной войне. И прикосновение это было не общим и не поверхностным, а глубоко личным, ведь в семье практические каждого жителя России есть те, кто воевал и отжал жизнь за то, чтобы жили другие», – отметил основатель псковского мотоклуба «Позитивная механика» Александр Бушуев.

Акция, в которой приняли участие мотолюбители, предусматривает создание в Москве, Минске и Бресте памятных знаков, посвященных подвигу советского народа в Великой Отечественной войне, с добавлением в состав материалов их изготовления сплавов из советских монет, собранных жителями Союзного государства (Республики Беларусь и Российской Федерации) и соотечественниками за рубежом. 

Главная идея акции состоит в том, что люди инициативно будут приносить сохранившиеся в их семьях монеты советской чеканки для создания памятника в знак благодарности нынешних поколений победителям в Великой Отечественной войне и в память о народном подвиге. 

Таким образом, в создании памятных знаков символическое участие примет каждый, кто принесет хотя бы одну монетку, а созданные с использованием слитков из собранных монет новые памятники станут материальным воплощением объединения миллионов людей, которые и спустя десятилетия смогут рассказать своим детям и внукам, что в этом памятнике есть частичка их монет, благодарность их семей.

«Можно сказать, что это наша дань памяти всем погибшим героям, то есть, что можем, мы отдаем. Этим мы хотим показать, что помним о тех трагических и ужасных событиях, которые происходили в годы войны. Так случилось, что наш визит практически совпал с Днем памяти и скорби, который мы вспоминали 22 июня, и сегодня мы вносим свою скромную лепту в великое дело сохранение памяти», – поделился член псковского мотоклуба «Позитивная механика» Родион Коев.

После того, как гости опустили принесенные монеты в специальную колбу, для них была проведена экскурсия по экспозиции главного здания Псковского музея-заповедника «Псковский край в годы Великой Отечественной войны». О тяжелых и трагических страницах истории и героических подвигах псковичей гостям рассказал старший научный сотрудник исторического отдела Илья Казанцев.

«Напоминаем, что принять участие во Всенародной акции "Живая память благодарных поколений" может каждый желающий, причем не только индивидуально, но и всей семьей, рабочим коллективом или же клубом по интересам, как это сделали псковский байкеры. Музей ждет всех!» - заключили в музее. 

Теги: #Псковский музей-заповедник
Источник: Псковская Лента Новостей
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