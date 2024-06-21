Общество

Жителя Белгородской области арестовали за незаконное выращивание конопли в Порховском районе

Житель Белгородской области, обвиняемый в незаконном выращивании в Порховском районе наркосодеражащих растений для их сбыта, арестован. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре Порховского района.

Установлено, что мужчина наладил незаконное культивирование на придомовом земельном участке и в жилом доме конопли. Всего на территории домовладения обнаружено и изъято более 200 кустов наркосодеражащих растений.

С учетом позиции прокурора решением Порховского районного суда в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Санкция части 4 статьи 228.1 УК РФ (незаконные производство наркотических средств, а также незаконные сбыт растений, содержащих наркотические средства) предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до двадцати лет.

Ход и результат расследования уголовного дела находятся на контроле в прокуратуре района.